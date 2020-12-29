«مكافحة الأمراض»: 437 إصابة جديدة بـ«كورونا» و649 حالة شفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 437 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الإثنين.

وتماثل للشفاء 649 مصابا، في حين توفي 4 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وتسلم المركز 3803 عينات موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1598 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 850 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 256 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 33 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 107 عينات.

إضافة إلى مختبر المركز المرجعي زليتن 204 عينات، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 238 عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 78 عينة، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 282 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة عينتين، ومختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن 155 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 99 ألفا و350 حالة، منها 27 ألفا و494 نشطة، و70 ألفا و412 متعافيا، بينما توفي 1444 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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