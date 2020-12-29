«شلوف»: «أوغلو» يجلس مع «لافروف» في روسيا والجسر العسكري التركي مستمر لغرب ليبيا

أكد جمال شلوف، رئيس مؤسسة سلفيوم للأبحاث، أن الجسر الجوي العسكري التركي مازال مستمرا إلى غرب ليبيا، في الوقت الذي يجلس فيه وزير خارجية أردوغان مع نظيره الروسي للتباحث حول الملف الليبي.

وقال شلوف في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “في ذات الوقت الذي يجلس فيه الآن وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو في سوتشي مع نظيره الروسي لافروف للتباحث حول الملف الليبي، لا يزال جسر جوي عسكري تركي إلى غرب ليبيا مستمر”.

وأضاف “ما يحدث خرق واضح للإرادة الدولية المتمثلة في مخرجات برلين والقرار 2510 والإرادة الليبية متمثلة في اتفاق اللجنة العسكرية 5+5 بوقف إطلاق النار”.

وتابع “تتجه طائرتا الشحن العسكري من طراز ايرباص A400M التابعتان لسلاح الجو التركي برمزي 220 و221 من قاعدة قيصري بقونيا التركية إلى غرب ليبيا. ولله الأمر من قبل ومن بعد”.