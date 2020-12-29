مصادرنا: البعثة الأممية دعت اللجنة القانونية لعقد اجتماع غد الأربعاء

خاص ليبيا 24/ حنان منير

كشف مصدر من اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي لبحث القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات أن بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا دعت اللجنة القانونية لعقد اجتماع غد الأربعاء الموافق ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠ عبر الدائرة المغلقة الساعة الرابعة عصرا بتوقيت ليبيا

وأفاد المصدر، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″ أن الاجتماع سيتناول أخر المستجدات والبحث في الخطوات القادمة للوصول إلى قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

وكانت اللجنة القانونية قد عقدت أمس الاثنين، اجتماعا، بشأن ترتيبات تنظيم انتخابات عامة في ليبيا نهاية العام المقبل.

وقال عضو في لجان الحوار، طلب عدم الكشف عن اسمه، “إن الاجتماع اليوم كان جيدا”، كاشفا عن اتجاه اللجنة القانونية نحو تقديم مقترحات لحل المشكلة الدستورية من خلال اللجنة ورفعها للجلسة العامة المقبلة للملتقى.

وأفادت مصادر خاصة لليبيا 24، بأن الاجتماع شاركت فيه رئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح.

وذكرت المصادر أن الاجتماع ناقش سبل المضي قدما في وضع الترتيبات اللازمة للانتخابات المقبلة”، وهي المهمة التي أسندتها البعثة الأممية لهذه اللجنة، بعد فشل جولات تصويت وتفاوض ماراثونية لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية الموحدة في المرحلة التمهيدية للانتخابات.

وبينت المصادر أن الاجتماع حضرته مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة “ستيفاني ويليامز” مضيفة أنه تم الاتفاق على تنظيم اجتماع مباشر وجها لوجه يوم 11/1/2021 في جنيف بهدف وضع قاعدة دستورية للانتخابات القادمة.

ونقلت مصادر صحفية، عن رئيس مفوضية الانتخابات قوله، إنه يمكن تنظيم استفتاء على الدستور بعد 90 يوما إذا تم التوافق على القانون الانتخابي، لافتا إلى أن مهلة ثلاثة أشهر كافية لإنهاء الترتيبات اللوجستية والتقنية للاستفتاء.

وناقش الاجتماع أيضا أهمية إتاحة الفرصة لجميع الليبيين في التصويت، بما في ذلك المهجرون داخليا وخارجيًا والمهاجرون وناخبو بعض المكونات الوطنية الذين “لا يتمتعون بالرقم الوطني”، مثل الطوارق والتبو وشدد رئيس المفوضية، عماد السايح، على أن حل هذه الإشكالية يعود للهيئات السياسية والإدارية.

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