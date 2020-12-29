طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها زليتن وبني وليد

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 437 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الإثنين، منها 201 حالة في طرابلس.

وجاءت زليتن ثانيا بـ 50 حالة، ثم بني وليد بـ 25 حالة، و20 حالة في مصراتة، و18 حالة في غريان، و17 حالة في الماية، و14 حالة في بنغازي، و12 حالة في كل من الخمس والسبيعة، و8 حالات في ترهونة، و5 حالات في كل من مسلاتة والرحيبات وسبها، و4 حالات في كل من صبراتة والمنشية الجميل، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء.

إضافة إلى 3 حالات في كل من السائح وسوق الخميس امسيحل وسواني بن آدم والزهراء وقصر الأخيار، وحالتين في كل من الزاوية الغرب ووازن والرياينة والجفرة والمعمورة، وحالة واحدة في كل من العجيلات والرجبان وأوباري والشاطئ وجنزور والزاوية الجنوب والكفرة وظاهر الجبل وباطن الجبل والجميل وزلطن وجادو.

وتماثل للشفاء 649 مصابا، بينهم 611 حالة في طرابلس، و9 حالات في سبها، و10 حالات في زلطن، و14 حالة في مصراتة، و5 حالات في الكفرة، في حين توفى 4 آخرين، بينهم حالتان في رقدالين، وحالة في كل من البوانيس وزلطن.

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