«مكافحة الأمراض»: 437 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 649 حالة ووفاة 4 أشخاص

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 28 ديسمبر 2020م وفقا للبيان رقم (288).

واستلم المركز عدد (3803) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1598) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (850) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (256) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (33) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (107) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (204) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (238) عينة، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (78) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (282) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (2) عينة، مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (155) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (3366) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (437) عينة موجبة لفيروس كورونا (338 جديدة + 99 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 145 حالة جديدة

عدد 56 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 14 حالة جديدة

3.مصراته

عدد 20 حالة مخالطة

4.الزاوية الغرب

عدد 2 حالة جديدة

5.وازن

عدد 2 حالة جديدة

6.الماية

عدد 17 حالة جديدة

7.السبيعة

عدد 11 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

8.الرياينة

عدد 2 حالة جديدة

9.العجيلات

عدد 1 حالة جديدة

10.بني وليد

عدد 25 حالة جديدة

11.الرجبان

عدد 1 حالة جديدة

12.سبها

عدد 4 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

13.أوباري

عدد 1 حالة جديدة

14.الجفرة

عدد 2 حالة جديدة

15.الشاطئ

عدد 1 حالة مخالطة

16.جنزور

عدد 1 حالة جديدة

17.الزاوية الجنوب

عدد 1 حالة جديدة

18.الرحيبات

عدد 5 حالة جديدة

19.الزهراء

عدد 3 حالة جديدة

20.ترهونة

عدد 8 حالة جديدة

21.الخمس

عدد 11 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

22.زليتن

عدد 37 حالة جديدة

عدد 13 حالة مخالطة

23.السواني بن ادم

عدد 3 حالة جديدة

24.غريان

عدد 13 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

25.الكفرة

عدد 1 حالة جديدة

26.المعمورة

عدد 2 حالة جديدة

27.السائح

عدد 3 حالة جديدة

28.سوق الخميس امسيحل

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

29.ظاهر الجبل

عدد 1 حالة جديدة

30.باطن الجبل

عدد 1 حالة جديدة

31.قصر الأخيار

عدد 3 حالة جديدة

32.الجميل

عدد 1 حالة جديدة

33.مسلاته

عدد 5 حالة جديدة

34.زلطن

عدد 1 حالة جديدة

35.المنشية الجميل

عدد 4 حالة جديدة

36.صبراته

عدد 4 حالة جديدة

37.جادو

عدد 1 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 649 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 611 حالة في طرابلس

2.عدد 9 حالات في سبها

3.عدد 10 حالات في زلطن

4.عدد 14 حالة في مصراته

5.عدد 5 حالات في الكفرة

تفاصيــــــل الــــ ( 4 ) حالة الوفاة

1.عدد 2 حالة في رقدالين

2.عدد 1 حالة في البوانيس

3.عدد 1 حالة في زلطن

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 99350

2.الحالات النشطة : 27494

3.المتعافين : 70412

4.الوفيات : 1444