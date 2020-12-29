الصغير: الاستخفاف والضحك على الشعب الليبي لا ينتهي

قال وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة، حسن الصغير، إن الاستخفاف والضحك على هذا الشعب لا ينتهي.

وأوضح الصغير، في منشور له اليوم الثلاثاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن سعر الغذاء (سلعة استهلاكية) في زيادة مستمرة في الوقت الذي تشهد فيه أسعار السيارات (سلعة معمرة) انخفاضا كبيرا، مبينا أن بإمكان التاجر أن يبيع خمسين سيارة يوميا وفي نفس الوقت يبيع خمسين ألف علبة حليب، وأن الربح أضعاف مضاعفة لما كان عليه الحال سابقا.

أشار الصغير إلى غياب السلطات وأنها تسمح بهذا التجاوز في الأسعار في بلاد شوارعها مكتظة بالسيارات لدرجة الشلل والوقود فيها من أزمة لأخرى.

وأعرب الصغير عن أسفه لما يراه من حال الشعب البائس الذي يشيد رغم كل هذا بجلاديه ومن مصوا كل شيء منه حتى الدماء.

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