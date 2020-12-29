مطار بنينا الدولي يعلن جدول رحلات المغادرة لليوم الثلاثاء 29-12-2020

أعلن مكتب التوثيق الإعلامي بإدارة مطار بنينا الدولي، جدول رحلات المغادرة من المطار اليوم الثلاثاء الموافق 29ديسمبر 2020.

وطالب المكتب في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، المسافرين بالتواجد في المطار قبل موعد إقلاع الرحلة بـ 4 ساعات .

ودعا المسافرين علي رحلة المُغادرة من بنغازي إلى تونس ضرورة إجراء تحليل PCR والخاص بفيروس كورونا بصلاحية 72 ساعة قبل موعد الرحلة، فيما يُستثنى الأطفال دون سن الـ 12 عاماً من إجراء التحليل .

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