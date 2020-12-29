شوغالي يطالب بومبيو باعتذار رسمي حول اتهامه بالعمالة وتقويض السياسة الليبية

طالب الباحث الروسي ماكسيم شوغالي المفرج عنه مؤخرا من قبل سلطات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، الخارجية الأميركي بتوضيح تصريحاتها التي تحدث فيها عن الإفراج عن عميلين على صلة بروسيا في ليبيا.

وقال شوغالي، في رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه في جاء في البيان الأمريكي 15 ديسمبر 2020 بأن حكومة الوفاق أفرجت عمن سميتموهما بـ(عميلين) على صلة بروسيا تبين تورطهما في تقويض السياسة الليبية.

وأضاف شوغالي، أنه توجه بالاستفسار إلى بومبيو هل كنت تقصدني أنا ماكسيم شوغالي وزميلي سامر سويفان الذي قبع معي في السجن الليبي؟ إذا كان الأمر كذلك ولا دراية لي عن مواطنين روس آخرين جرى اعتقالهم ثم أفرج عنهم فأنا أتهمك بالكذب وأنوي التوجه إلى العدالة الأمريكية لإثبات أنكم قلتم كذبًا، موضحا أنه لم يتم توجيه أي اتهامات له أو لزميله في ليبيا.

وأكد شوغالي أنه إذا كانت مايك بومبيو يقصده وزميله سامر فإنه سوف يطالب باعتذارات رسمية، موضحا أنه في حال عدم الاستجابة لطلبه فإن ذلك يعني بومبيو غير مسؤول عن كلامه رغم كونه مسؤولا أميركيا وأنه إنسان خسيس وجبان وعار على بلاده.

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