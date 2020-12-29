الحكومة الليبية تطّلع على احتياجات مركزي سبها وبنغازي الطبيين

ليبيا – بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني أمس الإثنين احتياجات مركزي سبها وبنغازي الطبيين، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي؛ للاطمئنان على سير العمل في المركزين.

الاجتماع ضم وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة المدير العام لمركز بنغازي الطبي الدكتورة فتحية العريبي، والمدير العام لمركز سبها الطبي السيد عبدالرحمن عريش، بحضور رئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور أحمد بورتيمة.

وناقش الاجتماع ملف تطوين العلاج في الداخل والعلاج في الخارج وآليات إدارته، وأبرز المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تواجهه.

وأكدت مدير عام مركز بنغازي الطبي أن حوالي 359 مواطنة ومواطناً تم إيفادهم للعلاج بالخارج.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته بضرورة الإسراع في توفير مصنع للأكسجين، ووضعت آلية لتوفيره بمركز بنغازي الطبي إلى حين توفير المصنع.

وفي سياق متصل، اطّلع الثني على أبرز المشاكل التي تواجه مركز سبها الطبي، مؤكدًا على ضرورة معالجتها في أسرع وقت.

كما أثنى مدراء المراكز الطبية على دور جهاز الإمداد الطبي في توفير الاحتياجات الخاصة بالمركزين.

بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التنسيق والتعاون التام مع جهاز الإمداد الطبي، لتوفير الخدمات للمواطنين، وضمان استمرارها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية