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عاجل // رصد طائرتين شحن تركيتين نوع (Airbus A400M) في طريقهما الي ليبيا

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكدت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، استمرار الجسر الجوي للجيش التركي تجاه ليبيا، حيث تظهر طائرتين شحن تركيتين نوع Airbus A400M في طريقهما الي ليبيا وهما:

16-0055 as TUAF220

17-0078 as TUAF221

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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