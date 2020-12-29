عاجل // رصد طائرتين شحن تركيتين نوع (Airbus A400M) في طريقهما الي ليبيا

أكدت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، استمرار الجسر الجوي للجيش التركي تجاه ليبيا، حيث تظهر طائرتين شحن تركيتين نوع Airbus A400M في طريقهما الي ليبيا وهما:
16-0055 as TUAF220
17-0078 as TUAF221
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أكدت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، استمرار الجسر الجوي للجيش التركي تجاه ليبيا، حيث تظهر طائرتين شحن تركيتين نوع Airbus A400M في طريقهما الي ليبيا وهما:
16-0055 as TUAF220
17-0078 as TUAF221
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
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