عاجل // رصد طائرتين شحن تركيتين نوع (Airbus A400M) في طريقهما الي ليبيا

أكدت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، استمرار الجسر الجوي للجيش التركي تجاه ليبيا، حيث تظهر طائرتين شحن تركيتين نوع Airbus A400M في طريقهما الي ليبيا وهما:

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