الأسمر: اجتماعات الأتراك والروس بشأن ليبيا لن يكون فيها أي ضغط لطرف على الآخر لوقف تدخلاته

ليبيا – قال المحلل السياسي محمد الأسمر إن الاجتماعات المباشرة بين المسؤولين الأتراك والروس، تعطي انطباعًا بأن الطرفين يحاول كل منهما كسب بعض النقاط لصالحه، دون الدخول في مواجهة مباشرة، قد يكون المنتصر فيها أكثر خسارة ماديًا.

الأسمر أشار في تصريح لموقع “إرم نيوز” إلى أن المحادثات ستجرى اليوم الثلاثاء بين وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، في مدينة “سوتشي” الروسية.

ويرى أن هذا الاجتماع المندرج في إطار تعاون موسكو وأنقرة في ليبيا، لن يكون فيه أي ضغط من أي طرف على الآخر، لوقف تدخلاته بشكل أو آخر.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية