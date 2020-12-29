«العليا لمجابهة كورونا»: اجتماع مرتقب لإعادة النظر في بروتوكول السفر للمواطنين

كشفت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا التابعة لحكومة الوفاق، إنه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة الخامس والخمسين، على أن يكون عقد اجتماع موسع بين اللجنة العليا واللجنة العلمية الاستشارية، لإعادة النظر في بروتوكول السفر للمواطنين.

وعقدت اللجنة العليا اجتماعها، اليوم، بحضور عضو عن اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا، بحسب بيان للجنة العليا اليوم.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على الوضع الوبائي ومدى انتشار الفيروس خلال المدة الماضية، وكذلك للنظر في إجراءات الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

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