وزير العمل يبحث توحيد الاتحادات العمالية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 December, 2020

بحث وزير العمل والتأهيل المهدي الأمين مع أعضاء الاتحاد الوطني لعمال ليبيا توحيد الاتحادات العمالية وتفعيل دور النقابات العمالية

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العمل أن الاجتماع الذي عقد بمقر نقابة المعلمين بحث آليات عمل الإتحاد الوطني لعمال ليبيا من حيث عدد النقابات المنضوية تحت مظلة الإتحاد.

وشارك في الاجتماع مدير مكتب الإعلام والتواصل بوزارة العمل ربيعة عمار ونائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال ليبيا عبدالسلام الزوبي ورئيس لجنة الأزمة والطوارئ للإتحاد الوطنى عمال ليبيا خالد فضل ورئيس نقابة معلمين طرابلس أبوبكر العباني ونائب رئيس نقابة معلمي طرابلس اشرف البوراوي ومدير مكتب الإعلام بالاتحاد الوطني لعمال ليبيا شاكر الفيتوري.

وأثنى المجتمعون على دور وزارة العمل والتأهيل مع الإتحاد الوطني في حللة المشاكل والعقبات التي تواجه مكونات الإتحاد الوطني لعمال ليبيا .