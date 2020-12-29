البعثة الأممية تدعو لجنة الحوار الليبي للاجتماع من جديد في تونس

قال مصدر مشارك في مفاوضات لجنة الحوار السياسي الليبي، الذي تنظمه وتشرف عليه البعثة الأممية للدعم في ليبيا، بأن البعثة دعت لاجتماع مباشر لأعضاء لجنة الحوار الليبي في تونس.

ووفقًا لتصريحات المصدر، الذي تحدث، لـصحيفة“إرم نيوز“، بدأت البعثة الأممية في الاتصال بأعضاء لجنة الحوار الليبي، وكذلك الجهات ذات العلاقة في تونس، للتنسيق لعقد اجتماع مباشر في تونس.

وأضاف المصدر، أن البعثة الأممية أشارت في اتصالاتها مع أعضاء لجنة الحوار الليبي، بأن الاجتماع سوف يعقد بين الأعضاء يوم الثلاثاء، الموافق للخامس من شهر يناير القادم.