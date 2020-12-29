«عدل الوفاق» تصدر بيانا بشأن اختفاء قاض بمحكمة جالو الجزئية

قالت وزارة العدل في حكومة الوفاق إنها تتابع «بقلق شديد» الأنباء التي تفيد اختفاء القاضي بمحكمة جالو الجزئية مصطفى عيسى لندي منذ يوم الجمعة الماضي، وهو في طريقه من مدينة الكفرة قاصدا مدينة جالو.

وأضافت الوزارة أنها ستظل على تواصل مستمر مع المجلس الأعلى للقضاء للوقوف على حقيقة الواقعة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

كما دعت «فرق البحث والإنقاذ بوزارة الداخلية إلى بذكل كل الجهود الممكنة لتحديد مكان القاضي، والعمل على تأمين سلامته».

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