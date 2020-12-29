لجنة مواجهة «كورونا»: إعادة النظر في بروتوكول السفر للمواطنين

أكدت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا، التابعة لـ«حكومة الوفاق» أنها ستعيد النظر في بروتوكول السفر للمواطنين، بهدف مواجهة تفشي الجائحة في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، والذي تم خلاله الاطلاع على الوضع الوبائي ومدى انتشار الفيروس خلال المدة الماضية.

وقال بيان صادر عنها: “تم الاتفاق على أن يكون هناك اجتماع موسع بين اللجنة العليا واللجنة العلمية الاستشارية وذلك لإعادة النظر في بروتوكول السفر للمواطنين، وكذلك للنظر في إجراءات الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد”.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد أعلن اليوم الثلاثاء، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 28 ديسمبر 2020م وفقا للبيان رقم (288).

واستلم المركز عدد (3803) عينة لفيروس كورونا وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (3366) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (437) عينة موجبة لفيروس كورونا (338 جديدة + 99 مخالطة)”.