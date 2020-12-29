أوغلو: لا يحق لحفتر أو لأي دولة مطالبتنا بالخروج من ليبيا

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، إنه “لا يحق لحفتر (قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر) أو لأية دولة أخرى المطالبة بمغادرة تركيا للأراضي الليبية ووقف دعمها للحكومة الشرعية” على حد تعبيره.

جاء ذلك عقب تصريح لوزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، بعد مشاورات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وبحثت المشاورات وفق مصادر صحفية القضايا ذات الاهتمام المشترك وبينها الأزمة في قره باغ والتطورات في ليبيا والمتوسط إلى جانب الأزمة السورية.