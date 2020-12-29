أوغلو لـ لافروف: لن نقدم تنازلات في ليبيا ولا يحق لأي دولة مطالبتنا بوقف دعم الوفاق

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، أهمية استمرار الحوار بين الليبيين من أجل الخروج بحل سياسي للأزمة.

وادعى أوغلو، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مع لافروف أن علاقة أنقرة بليبيا علاقة تاريخية، مؤكدا أن تركيا لن تقدم تنازلات في ليبيا

وزعم أوغلو، لا يحق لحفتر أو لأية دولة أخرى المطالبة بمغادرة تركيا للأراضي الليبية ووقف دعمها لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

من جهته أعرب لافروف، عن ترحيب موسكو بحل النزاع بقره باغ وفق اتفاق روسيا وأرمينيا وأذربيجان.

وقال لافروف إن اللقاء مثل فرصة لبحث التعاون المشترك في محاربة فيروس كورونا وكذلك أمن المواطنين والسياح الروس في تركيا.

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