الأرصاد تطمئن الصيادين.. البحر خفيف الموج والرؤية جيدة

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنه من المتوقع ألا يتجاوز ارتفاع الموج 1.5 متر على طول الساحل.

وكشفت المركز، في نشرة الصيد البحري الصادرة عنه اليوم الثلاثاء، أن الرؤية على الساحل ستكون جيدة.

وأوضح المركز حالة الطقس في الساحل من رأس أجدير إلى سرت، مبينا أن السماء ستكون صافية، وأن الرياح جنوبية غربية سرعتها بين 5 و20 عقدة، كما أن ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر و1.25 متر، ودرجة الحرارة تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية، وأن البحر سيكون خفيف الموج والرؤية جيدة.

كما بين المركز حالة الطقس في الساحل من الخليج إلى طبرق، كاشفا أن السماء قليلة السحب وأن الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 5 و20 عقدة، موضحا أن ارتفاع الموج يتراوح بين 0.5 و1.5 متر وأن البحر خفيف الموج، وقليل الاضطراب على ساحل بنغازي وشحات.

وقال المركز إن درجة الحرارة تتراوح ما بين 18 و22 درجة مئوية والرؤية جيدة.

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