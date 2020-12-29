ليبيا والجزائر توقعان اتفاقية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 December, 2020

أبرمت الشركة العامة للكهرباء ومجمع شركة سونلغاز الجزائرية اتفاقية تعاون بين الشركتين في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع والغاز.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن توقيع الاتفاقية بالجزائر تم بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة وئام العبدلي والوفد المرافق له والمدير العام لشركة مجمع سونلغاز شاهر بولخراص.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء على أن هذا التعاون يندرج في إطار مواصلة المبادلات التي جرت بين فرق الشركتين بعد تدخل الفريق التقني لسونلغاز شهر اكتوبر الماضي من أجل اصلاح وإعادة تشغيل محطة الخمس .

وأكد المدير العام لشركة مجمع سونلغاز أن هذه الاتفاقية الجديدة جاءت عقب تلك التي ابرمت سالفاً بين الشركتين في مجال الإنتاج ، مبرزاً أنه تم توسيع هذه الشراكة لتشمل النقل وتوزيع الكهرباء والغاز وكذلك الطاقات المتجددة والتكوين .