حزمة من الإجراءات لمواجهة كورونا داخل صندوق الضمان الاجتماعي

أخبار ليبيا24

قررت إدارة الصندوق الاجتماعي اتخاذ إجراءات وقائية مشددة بكافة الإدارات والفروع التابعة للصندوق في جميع أنحاء ليبيا، وفق الإمكانيات المتاحة، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأصدر رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي، تعليمات مشددة باتخاذ كافة الترتيبات اللازمة والإجراءات الاحترازية المطلوبة لتجنب حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا، في جميع الإدارات والفروع بالصندوق في جميع أنحاء ليبيا.

وشددت الإدارة، بحسب المكتب الإعلامي للصندوق، على الموظفين ورؤساء وحدات الأقسام ومدراء الإدارات والفروع والمترددين على مقرات وإدارات الصندوق في جميع أنحاء ليبيا، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، ممثلة في ارتداء الكمامة واستعمال الكحول أثناء تواجدهم داخل المقرات الإدارية.

كما اشتملت الاجراءات على تقليص عدد الموظفين بجميع الوحدات الإدارية بالصندوق للحد الأدنى، من دون الإخلال بتنفيذ وأداء العمل الضروري.

ولفت، صندوق الضمان الاجتماعي، إلى أنه سيتطبق بحزم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين للإجراءات.