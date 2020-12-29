وزير الخارجية التركي: لا يحق لحفتر المطالبة بمغادرتنا لليبيا

زعم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن “علاقة أنقرة بليبيا علاقة تاريخية”، مؤكدا على أن “تركيا لن تقدم تنازلات في ليبيا”، على حد قوله.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، مع نظيره التركي، ناقش أهمية استمرار الحوار بين الليبيين من أجل الخروج بحل سياسي للأزمة.

وادعى «أوغلو»، خلال مؤتمر صحفي عقب اللقاء، أنه “لا يحق لحفتر أو لأية دولة أخرى المطالبة بمغادرة تركيا للأراضي الليبية ووقف دعمها لحكومة الوفاق”، بحسب تعبيره.

وواصل وزير الخارجية التركي، مزاعمه قائلًا: إن “وجودنا في ليبيا وفق اتفاقيات ولا يحق لأحد مطالبتنا بالخروج”، مردفًا أن “التعاون مع موسكو بدأ يؤتي ثماره في كاراباخ و ليبيا”، على حد قوله.

من جهته أعرب لافروف، عن ترحيب موسكو بحل النزاع بقره باغ وفق اتفاق روسيا وأرمينيا وأذربيجان، مؤكدًا أن “تركيا⁩ لها دور مهم في دعم السلام في ليبيا وهي شريك رئيس في حل الأزمة فيها”، على حد زعمه.

واعتبر «لافروف» أن “اللقاء مثّل فرصة لبحث التعاون المشترك في محاربة فيروس كورونا وكذلك أمن المواطنين والسياح الروس في تركيا”، على حد دعمه.