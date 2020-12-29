«بعيو»: «الإخوان» يغتالون رافضيهم وهم تكوين شاذ عن نهج الإسلام

شن رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو، هجوما حادا ضد تنظيم الإخوان وحزبه العدالة والبناء، مؤكدا أنهم يغتالون رافضيهم ويعتقلون مخالفيهم.

وقال بعيو في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فسبوك»: “حين يكون المشروع الوحيد للحزب الإخواني هو اغتيال رافضيهم، واعتقال مُخالفيهم وإقصاء مُنتقديهم، يكون هذا الكيان مجرد تكوينٍ شاذ عن نهج الإسلام وليس نموذجاً له”.

وفي شهر نوفمبر الماضي، قال بعيو، على خلفية اعتقاله من جانب كتيبة «ثوار طرابلس» بأمرة أيوب أبو راس، بعد أيام من إطلاق سراحه: “قسماً بالله وبإذن الله لن أنكسر ولن أندحر أمام الخائنين والمجرمين وإخوان الشياطين، سارقي الوطن، بائعي العِرض والدين..الوطن قدر، والموت قدر، فلا نامت أعين الجبناء”.

وأضاف «بعيو» بعد الإفراج عنه لـ«العربية الحدث» “جماعة الإخوان المسلمين وراء التحريض للقبض عليه بسبب تورط بعض قياداتهم في قضايا فساد”، مؤكدا عدم تراجعه عن كشف الفساد في قطاع الإعلام.

وهاجمت مليشيات “كتيبة ثوار طرابلس” منزل بعيو في 20 أكتوبر الماضي واعتقلته مع ولديه، بالتزامن مع احتجاز رئيسة البرامج المعينة حديثًا في قناة ليبيا الوطنية، هند عمار.

وأدانت عدة دول اعتقال بعيو وطالبت البعثة الأممية بإطلاق سراحه دون شروط، وتضامن معه الصحفيون والإعلاميون الليبيون، إضافة إلى مجلس أعيان مصراتة وعدد من الجهات، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد ذلك.

عقب إطلاق سراحه من قبل كتيبة «ثوار طرابلس» بأمرة أيوب أبو راس، قال محمد بعيو إن أسامة جويلي، آمر ما يعرف بالمنطقة العسكرية الغربية قبض عليه دون سند قانوني وسوف يرفع دعوة قضائية ضده في المحاكم الليبية والدولية.