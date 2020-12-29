البريقة تسلم صبراتة اسطوانات غاز حجزها المواطنون قبل 4 سنوات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 December, 2020

أعلنت اليوم الثلاثاء شركة البريقة لتسويق النفط تسليم بلدية صبراته مخصصاتها من اسطوانات الغاز تمهيدا لتسليمها للمواطنين الذين قاموا بحجزها منذ العام 2016.

وأكدت شركة البريقة أن بلدية صبراتة تسلمت مخصصاتها من اسطوانات غاز الطهي لتسليمـها للمواطنين الذين قاموا بالحجز في سنة 2016 عن طريق المجالس البلدية التابعة لهم.

وكانت شركة البريقة لتسويق النفط وجهت أمس الاثنين المواطنين والشركات الراغبة في الحصول على أسطوانات غاز طهي والاسطوانات ذات الاحجام الصغيرة (بريموس) للتسجيل عبر موقعها الاليكتروني.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن الحجز يتم بواسطة الدفع المسبق من خلال الإبلاغ أو التحويل على حساب الشركة لدى مصرف الجمهورية الظهرة ولا يقبل بالتعامل النقدي مباشرة مع الأفراد أو الجهات الحكومية أو القطاع الخاص.

وبينت الشركة أن الاسطوانة تكون ملكا خاصا للمشتري ويجوز له استبدالها عند الإهلاك مضافا إليها سعر تكلفة الصيانة.

وأشارت الشركة إلى أنه يحق للأفراد والجهات والمؤسسات حجز الأعداد والكميات التي يرغبون في الحصول عليها ولا يعتبر إيصال الحجز مستندا رسميا إلا بعد تحصيل قيمة الاسطوانات المحجوزة مسبقا وإصدار فاتورة إشعار بيع ولا يتم مراجعة الشركة قبل مضي 3 أشهر من تاريخ تحصيل القيمة المالية بحسابات الشركة.