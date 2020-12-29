لجنة مجابهة كورونا بالوفاق تجتمع لإعادة النظر في بروتوكول السفر

ناقشت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا بحكومة الوفاق غير المعتمدة الوضع الوبائي ومدى انتشار الفيروس خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة بحضور عضو عن اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك اجتماع موسع بين اللجنة العليا واللجنة العلمية الاستشارية وذلك لإعادة النظر في بروتوكول السفر للمواطنين.

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم النظر في إجراءات الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا.

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