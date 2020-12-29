انضمام طائرة جديدة لجهاز الإسعاف الطائر تقطع مسافة 5 آلاف كيلو دون التزود بالوقود

أعلن مطار معيتيقة الدولي، انضمام طائرة جديدة لجهاز الإسعاف الطائر، من طراز (سيسنا سايتيشن 680 لاتتيود)، تستطيع قطع مسافة 5 آلاف كيلومتر، بدون التزود بالوقود.

وبحسب بيان للمطار اليوم، ستكون الطائرة بقيادة الكابتن فتحي ناجي، ومساعدة عبدالرزاق الهلالي، وتم شراؤها عن طريق شركة تكسترون، الشركة الأم لنوع طائرات سيسنا والبتش كرافت، وتكون سنة الصنع 2020.

وأوضح المطار أن الطائرة تحمل سريران عناية فائقة.

وبعد انضمامها، يكون إسطول جهاز الإسعاف الطائر، به ثلاث طائرات من نوع سيسنا.

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