هذا ما قالته عدل الوفاق بشأن اختفاء القاضي مصطفى عيسى

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 December, 2020

دعت وزارة العدل بحكومة الوفاق فرق البحث والإنقاذ بوزارة الداخلية للعمل على تأمين سلامة القاضي بمحكمة جالو الجزئية مصطفى عيسى والذي فقد الاتصال به منذ يوم الجمعة الماضية وهو في طريقه من مدينة الكفرة قاصدا مدينة جالو.

وأوضحت وزارة العدل في بيان لها أنها أنها تتابع بقلق شديد الأنباء التي تفيد باختفاء القاضي مؤكدة أنها ستظل على تواصل مع “المجلس الأعلى للقضاء للوقوف على حقيقة الواقعة” داعية “فرق البحث والإنقاذ بوزارة الداخلية إلى بذل كافة الجهود الممكنة لتحديد مكان وجود القاضي والعمل على تأمين سلامته”.