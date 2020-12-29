وزير الحكم المحلي يتابع مستجدات انتخابات المجالس البلدية

عقد وزير الحكم المحلي، عادل الزائدي، أمس، اجتماعا في مكتبه بمدينة بنغازي، ضم رئيس وأعضاء اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية، لبحث آخر مستجدات العملية الانتخابية، وتحديد يوم الاقتراع ببلديات جالو وأوجلة وأجخرة، بالإضافة إلى فتح باب التسجيل في عشر بلديات أخرى، والتي تم تحديدها مسبقا من قبل اللجنة المركزية.

وأكد وزير الحكم المحلي للجنة المركزية أهمية تكثيف الحملات التوعوية، وحث الناخبين على اختيار العناصر الكفؤة والمتميزة ببلدياتهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا