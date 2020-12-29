جان علم: تحدي كورونا بليبيا كبير في ظل تدهور القطاع الصحي

أعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا أن تحدي فيروس كورونا في ليبيا كبير في ظل قطاع صحي متدهور، مؤكدة أنها لم تتخلى عن تقديم المساعدات لليبيين

وأكد الناطق باسم البعثة الأممية في ليبيا، جان العلم، أن تحدي فيروس كورونا في ليبيا كان كبيرا وبالخصوص في النواحي الصحية. بعدما وصل عدد الإصابات بها إلى 98 ألفا و913 حالة، في ظل قطاع صحي يعاني بشكل كبير

وأضاف علم في تصريحات صحفية، أن الجائحة لم تُثنِ الأمم المتحدة ووكالاتها عن الاستمرار في تقديم الصدقات الإنسانية لليبيين، ودعم الجهات المختصة لمجابهة الوباء

وأشار علم إلى أنه برغم معوقات السفر والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا، فإن البعثة نظمت خلال الأشهر الماضية سلسلة من اللقاءات المحورية والعامة، وكانت ثمة لقاءات مباشرة، مع الالتزام التام بكل البرتوكولات الصحية، كارتداء الكمامات والتباعد الجسدي

وتعاني ليبيا من تفشي وباء كورونا وتواجه غالبية المراكز الطبية مصاعب وعراقيل، في وقت تعاني فيه البلاد من انهيار القطاع الصحي المتهالك أساسًا؛ بعد الانجرار خلف المماحكات السياسية والمناصب وإهمال تلبية احتياجات المواطن اليومية

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