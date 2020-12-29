“رئيس شركة الكهرباء”: اتفاقيتنا مع الجزائر بعدما ساعدتنا في تشغيل محطة الخمس

أبرمت الشركة العامة للكهرباء ومجمع شركة سونلغاز الجزائرية أمس الأحد اتفاقية تعاون بين الشركتين في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع والغاز.

وحضر توقيع الاتفاق الذي جرى في الجزائر رئيس مجلس إدارة الشركة وئام العبدلي والوفد المرافق له والمدير العام لشركة مجمع سونلغاز شاهر بولخراص.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، في بيان للشركة، طالعته “الساعة 24″، أن هذا التعاون يندرج في إطار مواصلة المبادلات التي جرت بين فرق الشركتين بعد تدخل الفريق التقني لسونلغاز شهر أكتوبر الماضي من أجل إصلاح وإعادة تشغيل محطة الخمس.

كما أكد المدير العام لشركة مجمع سونلغاز أن هذه الاتفاقية الجديدة جاءت عقب تلك التي أبرمت سابقا بين الشركتين في مجال الإنتاج.

وأوضح أنه تم توسيع هذه الشراكة لتشمل النقل وتوزيع الكهرباء والغاز وكذلك الطاقات المتجددة والتكوين.