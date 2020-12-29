اختفاء قاض بمحكمة جالو وأسرته ومطالبات بالكشف عن مصيرهم

كررت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، نداءها للبحث عن القاضي بمحكمة جالو الجزئية مصطفى لندي، بعد اختفائه هو وأسرته، يوم الجمعة الماضي، وتضامنها الكامل، بعدما كان متجها من مدينة الكفرة إلى مدينة جالو مكان عمله وسكناه.

وعبرت الجمعية عن تضامنها مع البيان الصادر من أعضاء وموظفي الهيئات القضائية بمحاكم جالو وأوجلة وأجخرة، الذي تلوه في الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمس، ومناشدتهم المجلس الأعلى للقضاء بالتواصل مع كافة الجهات للبحث والتحري عنهم بكافة الوسائل البرية والجوية.

وأكدت الجمعية القضائية ضرورة الاستجابة السريعة لهذا المطلب، وتحرك كافة الجهات، ومطالبة مكتب النائب العام بفتح تحقيق في هذا الموضوع، كما ناشدت المجلس الأعلى للقضاء بإصدار بيان بالخصوص يتناول فيه المساعي والإجراءات وأي تطورات في هذا الموضوع، لأن استهداف رجال القضاء وخطفهم تكررت عدة مرات.

وقالت الجمعية، إنها تلقت السبت الماضي، خبر اختفاء لندي وأسرته، وتواصلت في حينها مع عدد من زملائه، والذين أكدوا صحة الواقعة، وتضامنت مع بيان زملائه أعضاء وموظفي الهيئات القضائية بمحاكم (جالو وأوجلة واجخرة)، مشيرة إلى أن جهاز الإسعاف والطوارئ والجهات الأمنية والعسكرية، نفذت حملة واسعة للبحث عن القاضي وأسرته، ولم يتمكنوا من العثور عليهم حتى الآن.

وشددت على أنها مازالت في تواصل مستمر ودائم مع عدد من أعضاء الهيئات القضائية حول موضوع الاختفاء المفاجئ، مؤجهة الشكر لكافة الجهات الضبطية وأجهزة الإسعاف والطوارئ على جهودهم المستمرة طيلة الساعات والأيام الماضية.

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