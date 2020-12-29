الشويهدي: تركيا أنشأت قواعد جلبت فيهم عشرات الآلاف من المرتزقة غرب ليبيا

ليبيا – اعتبر المهتم بالشأن العام حامد الشويهدي أن روسيا قد تكون أقل تأثيرًا في الحالة الليبية، نظرًا لأن ما يثار حول وجود عناصر روسية تدعم الجيش، هو مجرد معلومات تطرح دون إثبات ملموس.

الشويهدي قال في تصريح لموقع “إرم نيوز”: إن الحضور الروسي ربما يتمثل في بعض خبراء التدريب، أو إصلاح السلاح الروسي الموجود في ليبيا منذ عقود عديدة.

ورأى أن الموقف الروسي تجاه الجانب الذي تدعمه وهو الجيش، يظل موقفًا يمكن أن تتخلى عنه روسيا في أي لحظة؛ لأن سحب بضع عشرات من الخبراء والفنيين، أسهل بكثير مما قد تفعل تركيا، والتي أنشأت قواعد وجلبت عشرات الآلاف من المرتزقة الذي نشرتهم في غرب ليبيا، بحسب قوله.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية