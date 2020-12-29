أوغلو: لا يحق لحفتر أو لأية دولة أخرى المطالبة بمغادرة تركيا للأراضي الليبية

ليبيا – ناقش وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الثلاثاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبينها الأزمة في قره باغ والتطورات في ليبيا والمتوسط، إلى جانب الأزمة السورية.

أوغلو وفي تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف نقلتها “الأناضول” التركية، أوضح أن تركيا لن تتراجع عن خطواتها الرامية لتعزيز صناعاتها الدفاعية بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة.

وفيما يخص مستجدات الأوضاع في ليبيا، قال الوزير التركي: “لا يحق لحفتر أو لأية دولة أخرى المطالبة بمغادرة تركيا للأراضي الليبية ووقف دعمها للحكومة الشرعية”.