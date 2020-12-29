الشاوش: سعر الحديد سيرتفع مع بداية العام الجديد متأثرا بتعديل سعر الصرف

أفاد مدير شركة الخردة التابعة للشركة الليبية للحديد والصلب بمدينة مصراتة، عمر الشاوش، بأن الصناعات الوطنية وخاصة الحديد والصلب ستتأثر سلبيًا بقرار تعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار خلال العام القادم.

وأكد الشاوش في تصريح صحفي له أمس الاثنين، على أن أسعار الحديد ومنتجات الشركة الأخرى سترتفع عن السابق نتيجة التكاليف المرتفعة التي تشمل المواد الخام وقطع الغيار التي في الغالب تستورد من الخارج.

وأشار الشاوش إلى أن الشركة ستعمد إلى شراء المواد الخام والمتمثلة في الخردة من السوق المحلي، حيث أنه ليس في صالح الشركة استيراد المواد الخام من الخارج بعد التغير الذي طرأ على سعر الصرف.

وأوضح الشاوش أن سعر الدينار الجديد مقابل الدولار سيؤثر على الشركة، مطالبا بأن تكون هناك نوع من الحماية للصناعة المحلية من القرار الأخير، خاصة الصناعات شبه المحلية مثل صناعة الحديد والصلب التي تختلف عن الصناعات المحلية الكاملة مثل الأسمنت.

وطالب الشاوش باستثناء صناعة الحديد والصلب من قرار تعديل سعر الصرف، مشددا على ضرورة إيجاد حلول لحصولها على الدعم اللازم حتى تتمكن من السيطرة على السوق وأسعار المنتجات في المستقبل، خاصة وأنه لا توجد مواد خام جاهزة في البلاد عكس ما يتصور البعض.

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