“صحة الحكومة الليبية” توجه بحصر احتياجات مصارف الدم

وجهت وزارة الصحة في الحكومة الليبية اليوم الثلاثاء بحصر الأجهزة والمعدات الطبية بمصارف الدم المركزي التابعة لها.

جاء ذلك في خطاب لمدير إدارة المختبرات بالوزارة عقيلة حويل إلى مديري مصارف الدم، والذي طالعته “الساعة 24″، ودعاهم خلاله إلى إعداد لائحة بالاحتياجات من المواد التشغيلية للأجهزة لمدة ستة أشهر.

وكان وزير الصحة الدكتور سعد عقوب وجه في 17 ديسمبر الحالي، بتوحيد آلية عمل مصارف الدم بمناطق الحكومة الليبية، لتوفير الدعم لجميع المستشفيات، ما يخفف على المريض مشاق البحث عن وحدات الدم ومشتقاته.