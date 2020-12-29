مطار معيتيقة يعلن انضمام طائرة جديدة لجهاز الإسعاف الطائر

ليبيا – أعلن مطار معيتيقة الدولي اليوم الثلاثاء انضمام طائرة جديدة من طراز “سيسنا سايتيشن 680 لاتتيود” تم شراءها عن طريق شركة تكسترون الشركة الأم لنوع طائرات سيسنا والبتش كرافت سنة الصنع 2020.

المطار أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن الطارة ستنضم لجهاز الإسعاف الطائرة الى ليبيا بقيادة الكابتن فتحي ناجي ومساعدة عبدالرزاق الهلالي ،كاشفا عن أن الطائرة تستطيع قطع مسافة 5 آلاف كيلومتر بدون التزود بالوقود وتحمل سريري عناية فائقة.

وأشار المكتب الإعلامي أن الطائرة ستنضم لإسطول جهاز الإسعاف الطائر ليصبح عدد طائراته ثلاث طائرات من نوع سيسنا.

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