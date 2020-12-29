“الثني” يوجه بسرعة تجهيز مستشفى البريقة وحل كافة مختنقات البلدية

استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، وفدا من أعيان ومشائخ وحكماء بلدية البريقة، بحضور عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة إدريس المغربي.
كما حضر اللقاء وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، وعميد بلدية البريقة ناصر عطية، ومندوب عن جامعة النجم الساطع.
وناقش رئيس الحكومة مع الوفد سير عمل المشاريع الحكومية في البلدية ونسب إنجازها، أهمها الطريق الرابط بين أجدابيا – البريقة بمسافة 80 كم.
كما ناقش الاجتماع سير عمل القطاع الصحي، وأصدر رئيس الوزراء تعليماته بضرورة الإسراع في إتمام مشروع مستشفى البريقة وتجهيزه.
وتطرق الاجتماع إلى مشكلة المياه والصرف الصحي بالبلدية وآليات حلها، إضافة إلى صيانة جامعة النجم الساطع تمهيدا لعودتها للعمل واستقبال الطلاب.
وبحث الاجتماع آليات صيانة الطرق المتهالكة داخل المدينة، فيما أكد الثني العمل على حل كافة مختنقات البلدية.
وأثنى الوفد على دور الحكومة الليبية ورئيسها عبدالله الثني، وما يقدمه من خدمات لصالح البلدية، مؤكدا أن هذه الخدمات لم تصل للمدينة حتى في الوقت الذي كانت فيه الدولة مستقرة.
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