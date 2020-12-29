“الثني” يوجه بسرعة تجهيز مستشفى البريقة وحل كافة مختنقات البلدية

استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، وفدا من أعيان ومشائخ وحكماء بلدية البريقة، بحضور عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة إدريس المغربي.

كما حضر اللقاء وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، وعميد بلدية البريقة ناصر عطية، ومندوب عن جامعة النجم الساطع.

وناقش رئيس الحكومة مع الوفد سير عمل المشاريع الحكومية في البلدية ونسب إنجازها، أهمها الطريق الرابط بين أجدابيا – البريقة بمسافة 80 كم.

كما ناقش الاجتماع سير عمل القطاع الصحي، وأصدر رئيس الوزراء تعليماته بضرورة الإسراع في إتمام مشروع مستشفى البريقة وتجهيزه.

وتطرق الاجتماع إلى مشكلة المياه والصرف الصحي بالبلدية وآليات حلها، إضافة إلى صيانة جامعة النجم الساطع تمهيدا لعودتها للعمل واستقبال الطلاب.

وبحث الاجتماع آليات صيانة الطرق المتهالكة داخل المدينة، فيما أكد الثني العمل على حل كافة مختنقات البلدية.

وأثنى الوفد على دور الحكومة الليبية ورئيسها عبدالله الثني، وما يقدمه من خدمات لصالح البلدية، مؤكدا أن هذه الخدمات لم تصل للمدينة حتى في الوقت الذي كانت فيه الدولة مستقرة.