صالح: المرحلة القادمة مرحلة بناء وعلى الجميع أن يكونوا يداً واحدة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 December, 2020

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائه ممثلي غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمدينة درنة، على أن المرحلة القادمة هي مرحلة البناء وعلى الجميع أن يكونوا يداً واحدة.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن صالح أكد خلال اللقاء الذي عقد بمدينة القبة على أن المرحلة القادمة هي مرحلة البناء وعلى الجميع أن يكونوا يداً واحدة وأثنى على دور مدينة درنة في كل مراحل بناء الدولة الليبية.

وقدم ممثلو غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمدينة درنة درعاً تكريمياً لصالح تقديراً لجهوده في الحفاظ على وحدة التراب الليبي وسيادته.