خبير إيطالي: جهات خارجية يمكن أن تعرقل الانتخابات في ليبيا

أكد الخبير الإيطالي ماتيو بريسان، أن خارطة الطريق التي رسمتها المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليامز للوصول إلى انتخابات في 24 ديسمبر 2021 ليست بالأمر السهل، خاصة بسبب الجهات الخارجية التي يمكن أن تعرقل عملية السلام.

وأضاف بريسان في تصريحات صحفية، أنه مما لا شك فيه أن التقدم الذي أعقب تحقيق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر الماضي هو إشارة مهمة لإرادة الليبيين.

وشدد بريسان على أهمية عدم تفويت الفرصة الثمينة التي يمثلها وقف إطلاق النار طالما أن تماسك الدول الأوروبية في الملف الليبي لم يتغير ويتعزز بالفعل.

وبشأن عملية إيريني أكد بريسان أنها تعد الأداة الوحيدة التي يمكن أن يؤثر بها الاتحاد الأوروبي على الأزمة الليبية، بما في ذلك من خلال توسيع تفويضه لمراقبة وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24