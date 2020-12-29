المصرف المركزي يحدد ضوابط بيع النقد الأجنبي

اجتمع الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، أمس الاثنين بمكتبه مع مدراء الإدارات المعنية بمصرف ليبيا المركزي لمناقشة الضوابط المتعلقة ببيع النقد الأجنبي بناءً على قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (1) لسنة 2020 بشأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي.

وقرر المصرف تحديد قيمة الاعتمادات المستندية بـ5 ملايين دينار ليبي، وحدد المركزي قيمة الاعتمادات المستندية للتوريدات الصناعية بـ10 ملايين دولار أمريكي.

كما أعلن المركزي تحديد قيمة الاعتمادات المستندية للتوريدات الخدمية بـ3 ملايين دولار.

وحدد المركزي قيمة الأغراض الشخصية من النقد الأجنبي بـ20 ألف دولار، معلنا أن فتح الحوالات المباشرة عن طريق موني غرام وسترين يونيون يحدد بقيمة 20 ألف دولار أمريكي.

وقرر المركزي تحديد قيمة الدراسة في الخارج بـ10 آلاف دولار أمريكي، وأن العلاج في الخارج بقيمة 20 ألف دولار أمريكي.

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