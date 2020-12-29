ليبيا تسجل 437 إصابة بكورونا و649 حالة تعاف

سجلت ليبيا في غضون ال24 ساعة الماضية، 437 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و649 حالة شفاء، وأربع وفيات، ليرتفع بذلك العدد الكلي للمصابين بكورونا منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 99 ألفا و350 مصابا.

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