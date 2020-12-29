الشريف لـ ليبيا 24: زيارة الوفد المصري لطرابلس خطوة إيجابية لحلحلة الأزمة الليبية

أعرب عضو مجلس النواب، إسماعيل الشريف عن ترحيبه بزيارة الوفد المصري رفيع المستوى إلى المنطقة الغربية، واصفاً إياها بــ ”البادرة الطيبة والخطوة الإيجابية” في اتجاه فتح قنوات التواصل بما يدعم الاستقرار في البلاد.

وقال إسماعيل في تصريح خاص لـليبيا 24 إن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود القاهرة لحل الأزمة الليبية

وأفاد إسماعيل بأن هذه الزيارة ستدفع في اتجاه تقريب وجهات النظر خاصة وان سبقها زيارة رئيس المخابرات المصرية لبنغازي من أجل حلحلة الأزمة الليبية

وذكر الشريف بدور مصر الفعال في احتضان الوفود العسكرية والسياسية لحل الأزمة الليبية.

وعبر الشريف عن دعم رغبة القاهرة في انفتاحها على كافة أطراف الأزمة الليبية، بما يسهم في تأكيد وحدة البلاد

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