الثني يوجه بضرورة الإسراع في اتمام مشروع مستشفى البريقة وتجهيزه وحل مختنقات البلدية

أصدر رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، تعليماته إلى الجهات المختصة التابعة للحكومة بضرورة الإسراع في اتمام مشروع مستشفى البريقة وتجهيزه والعمل على حل كافة المختنقات في البلدية، بحسب ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال لقاء الثني، في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، وفدا من أعيان ومشايخ وحكماء بلدية البريقة بحضور عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة، إدريس المغربي، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، وعميد بلدية البريقة ناصر عطية، ومندوب عن جامعة النجم الساطع.

وقالت الحكومة الموقتة إن الثني ناقش مع وفد بلدية البريقة سير عمل المشاريع الحكومية في البلدية ونسب انجازها، وأهمها صيانة الطريق الرابط بين أجدابيا والبريقة بمسافة 80 كم والطرق المتهالكة داخل المدينة، إضافة إلى سير عمل القطاع الصحي، ومشكلة المياه والصرف الصحي بالبلدية وآليات حلها، إضافة إلى صيانة جامعة النجم الساطع تمهيدا لعودتها للعمل واستقبال الطلاب.

وأضافت الحكومة الموقتة أن الثني أصدر «تعليماته بضرورة الإسراع في اتمام مشروع مستشفى البريقة وتجهيزه»، واعدا بـ«العمل على حل كافة مختنقات البلدية»، مشيرة إلى أن وفد بلدية البريقة «أثنى على دور الحكومة ورئيسها عبدالله الثني، وما يقدمه من خدمات لصالح البلدية. وأكد أن هذه الخدمات لم تصل للمدينة حتى في الوقت الذي كانت فيه الدولة مستقرة».

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