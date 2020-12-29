الثني يبحث أوضاع بلدية البريقة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
29 December, 2020
بحث رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني اليوم الثلاثاء مع أعيان ومشائخ وحكماء بلدية البريقة وعدد من مسؤوليها أوضاع البلدية.
وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني بحث خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي سير عمل المشاريع الحكومية في البلدية ونسب إنجازها، اؤهمها الطريق الرابط بين أجدابيا – البريقة بمسافة 80 كم.
وجرى خلال اللقاء مناقشة سير عمل القطاع الصحي، وأصدر الثني تعليماته بضرورة الإسراع في إتمام مشروع مستشفى البريقة وتجهيزه كما تطرق الاجتماع إلى مشكلة المياه والصرف الصحي بالبلدية وآليات حلها، إضافة إلى صيانة جامعة النجم الساطع تمهيدا لعودتها للعمل واستقبال الطلاب.
وبحث الاجتماع آليات صيانة الطرق المتهالكة داخل المدينة، وأكد الثني على العمل على حل كافة مختنقات البلدية
وشارك في اللقاء عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة إدريس المغربي ووزير الحكم المحلي عادل الزايدي، وعميد بلدية البريقة ناصر عطية، ومندوب عن جامعة النجم الساطع.
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