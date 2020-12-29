الثني يبحث أوضاع بلدية البريقة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 December, 2020

بحث رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني اليوم الثلاثاء مع أعيان ومشائخ وحكماء بلدية البريقة وعدد من مسؤوليها أوضاع البلدية.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني بحث خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي سير عمل المشاريع الحكومية في البلدية ونسب إنجازها، اؤهمها الطريق الرابط بين أجدابيا – البريقة بمسافة 80 كم.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سير عمل القطاع الصحي، وأصدر الثني تعليماته بضرورة الإسراع في إتمام مشروع مستشفى البريقة وتجهيزه كما تطرق الاجتماع إلى مشكلة المياه والصرف الصحي بالبلدية وآليات حلها، إضافة إلى صيانة جامعة النجم الساطع تمهيدا لعودتها للعمل واستقبال الطلاب.

وبحث الاجتماع آليات صيانة الطرق المتهالكة داخل المدينة، وأكد الثني على العمل على حل كافة مختنقات البلدية

وشارك في اللقاء عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة إدريس المغربي ووزير الحكم المحلي عادل الزايدي، وعميد بلدية البريقة ناصر عطية، ومندوب عن جامعة النجم الساطع.