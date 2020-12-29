مطار معيتيقة: انضمام طائرة جديدة لجهاز الإسعاف الطائر

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 December, 2020

أعلن مطار معيتيقة عن وصول طائرة جديدة تنضم لجهاز الإسعاف الطائر ليصبح عدد طائراته من نوع سيسنا ثلاث طائرات.

وأكد مطار معيتيقة أنه من المقرر وصول طائرة جديدة من طراز ( سيسنا سايتيشن 680 لاتتيود ) لتنضم لجهاز الإسعاف الطائر بعد شرائها عن طريق شركة تكسترون الشركة الأم لنوع طائرات سيسنا والبتش كرافت سنة الصنع 2020.

وبين المطار أن الطائرة التي تستطيع قطع مسافة 5000 كيلومتر بدون التزود بالوقود وتحملي سريري عناية فائقة سيتولى قيادتها الكابتن فتحي ناجي ومساعدة عبدالرزاق الهلالي.