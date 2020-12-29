“التكبالي”: تركيا لن تقدم على الحرب بل ستحاول منع أي تقارب بين “الفرقاء الليبيين”

قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن النواب الذين يزعمون دعمهم لتوحيد البرلمان يعملون على تفكيكه، مؤكدًا عدم قانونية عقد أي جلسة للبرلمان إلا في مقر المجلس المحدد وفق اللائحة الداخلية.

وانتقد التكبالي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إصرار عدد من النواب على عقد جلسات للبرلمان في غدامس،

متهما جماعة الإخوان المسلمين، المدرجة عى قائمة الإرهاب في لييا، بمحاولة تفتيت البرلمان وتقسيمه بعد تغلغلها في مفاصل الدولة وسعيها للهيمنة على مجلس النواب، لتكتمل سيطرتهم الكاملة على المؤسسات الليبية.

وعلق على التحركات العسكرية التركية في غرب البلاد وتأثيرها على العملية السياسية، بأن تركيا لن تقدم على الحرب في ليبيا كون الظروف كلها ضدها، موجهًا اتهامًا لأنقرة بمحاولة منع تحقيق أي تقارب بين الفرقاء الليبيين لخدمة مصلحتها وأجندتها الخاصة.