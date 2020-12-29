كرم جبر: مصر وليبيا يواجهان نفس المخاطر والعلاقات بينهما استثنائية

أكد رئيس المجلس الأعلى للإعلام المصري، كرم جبر، الثلاثاء، أن العلاقات بين مصر وليبيا استثنائية، مشددا على أن المخاطر التي تواجه مصر هى نفس المخاطر التى تواجه ليبيا.

وأوضح جبر في كلمة خلال لقائه بأئمة ودعاة دولة ليبيا فى الدورة التدريبية الشرعية برعاية المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أن مصر تتمنى أن تعود ليبيا كما كانت شامخة وتستعيد استقرارها وأن تكون مصدر أمان للأمن القومي المصري.

وطالب جبر بضرورة ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية من أجل إحياء الأمم والشعوب، مبينا أن الدول التي صمدت في وجه من يريد القضاء عليها هي الدول التي حافظت على جيشها.

وحذر جبر من خطورة وسائل التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنها أصبحت مصدرا خطيرا لترويج الشائعات.

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