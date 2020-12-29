مجلس الدولة يختار الأحد لجنة وضع الإطار القانوني للمسار الدستوري

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 December, 2020

يعقد أعضاء مجلس الدولة يوم الأحد القادم جلسة لاختيار أعضاء اللجنة الدستورية المكلفة بوضع الإطار القانوني للمسار الدستوري بالاتفاق مع مجلس النواب خلال 60 يوماً.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن المجلس عقد اليوم الثلاثاء جلسة جلسته العادية (السادسة والخمسين) بالعاصمة طرابلس برئاسة رئيسه خالد المشري لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية بالبلاد، والنظر في تعديل بعض بنود اللائحة الداخلية بالمجلس.

وعُلِّقت الجلسة إلى يوم الأحد القادم لاختيار أعضاء اللجنة الدستورية المكلفة بوضع الإطار القانوني للمسار الدستوري بالاتفاق مع مجلس النواب خلال 60 يوماً، وذلك بحسب خارطة الطريق المتفق عليها بمنتدى الحوار السياسي الذي انعقد بدولة تونس.