الثني يطلع على سير عمل الهيئة العامة للمواصلات والنقل

اطلع رئيس الحكومة عبد الله الثني أمس على نسب إنجاز المشاريع في كافة القطاعات التابعة للهيئة العامة للمواصلات والنقل، خلال اجتماع عقده في رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.
وناقش الثني، مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل، الكابتن محمد عبد القادر، سير العمل، ونسب إنجاز المشاريع في كافة القطاعات التابعة للهيئة.
مؤكدا على ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع خاصة فيما يتعلق بالطرق، بالإضافة إلى تطوير وصيانة المطارات والموانئ لضمان تقديم عملها وخدماتها على الوجه الأكمل.
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