لافروف يؤكد أهمية حل الازمة الليبية بالتعاون مع جميع الأطراف

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

29 December, 2020

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أنه بحث مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، الوضع في ليبيا

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي فى منتجع سوتشى الروسى اليوم الثلاثاء، أنه بحث مع أوغلو الوضع في ليبيا مشددا على أهمية حل الأزمة هناك بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية.

من جانبه أكد وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو أن الوجود التركي في ليبيا جاء وفقا اتفاقيات، معلقا: ولا يحق لأحد مطالبتنا بالخروج.